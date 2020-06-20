2020-06-20T15:03:39+03:00
Общество

Есть антитела: Песков рассказал о самочувствии после коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что вернулся к «абсолютно активной жизни»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Переболевший коронавирусной инфекцией пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о состоянии своего здоровья. Представитель Кремля отметил появление антител и сообщил о возвращении к «абсолютно активной жизни».

«Нелегко, но видите, я стою перед вами, я уже вернулся к абсолютно активной жизни (…) С точки зрения здоровья уже всё прекрасно, более того, уже есть антитела», - сказал пресс-секретарь в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Кроме того, по его словам, он уже и забыл, что ранее лежал в больнице.

Напомним, переболевший новой коронавирусной инфекцией представитель Кремля, ранее рассказал, что после выписки из больницы ему предстояло находиться дома в режиме изоляции и он постепенно начал работать в домашнем режиме. Позже он сообщил о продолжении работы в дистанционном режиме, и заявил, что это является «совершенно оправданным» и никак не влияет на его рабочий график. Однако Песков рассказал, что ему было сложно оказаться от рукопожатий при приветствии, но это было необходимо сделать из-за угрозы заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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