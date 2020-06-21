Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму

21 Июнь 2020 2020-06-21T06:05:05+03:00

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Акустическая гитара покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна (1967 – 1994) продана в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные шесть миллионов долларов. Об этом сообщается в Twitter аукционного дома со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

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Одним из главных аттракционов неслыханной щедрости всегда были ВИП-аукционы, где с молотка уходили не просто мировые шедевры, а носочки, шляпки или колечки, некогда принадлежащие знаменитостям. Казалось бы, ну как может вырасти цена побрякушки, которую носила на шее известная актриса? Или пропитанных потом певицы кроссовок? Оказывается, может. И еще как. «КП» представляет самые удивительные примеры (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU