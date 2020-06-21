2020-06-21T06:05:05+03:00
В мире

Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму

Музыкальный инструмент был продан на аукционе Julien's Auctions за $6 миллионов [фото]
Поделиться:
Гитара Курта Кобейна продана за $6 миллионов. Фото: Twitter/JuliensAuctionsГитара Курта Кобейна продана за $6 миллионов. Фото: Twitter/JuliensAuctions
Изменить размер текста:

Акустическая гитара покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна (1967 – 1994) продана в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные шесть миллионов долларов. Об этом сообщается в Twitter аукционного дома со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гитара Кобейна, ноготь Леди Гаги, кассета Земфиры и рентген Монро: Какие вещи знаменитостей продают на аукционах

Одним из главных аттракционов неслыханной щедрости всегда были ВИП-аукционы, где с молотка уходили не просто мировые шедевры, а носочки, шляпки или колечки, некогда принадлежащие знаменитостям. Казалось бы, ну как может вырасти цена побрякушки, которую носила на шее известная актриса? Или пропитанных потом певицы кроссовок? Оказывается, может. И еще как. «КП» представляет самые удивительные примеры (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гитара Курта Кобейна ушла с молотка за рекордную сумму
Парламент Египта поддержит президента, если он решит ввести войска в Ливию
Трамп предложил сажать в тюрьму за поджог американского флага
Кадыров рассказал о результатах теста на антитела к коронавирусу
Трамп: США пытаются помочь Китаю и Индии наладить отношения
Полиция назвала терактом нападение на людей в британском Рединге
Британским школьникам задали сочинение о собственных похоронах
21 июня россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи
Посол России в США рассказал о реакции госдепа на предложение Путина о саммите «ядерной пятерки»
Доплаты медикам за работу с больными коронавирусом сохранятся в июле и августе
Актер Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Шесть членов предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом
В британском Рединге неизвестные напали на людей с ножами, три человека погибли
Полиция Парижа задержала пять демонстрантов
В Москве скончались еще 32 пациента с коронавирусом
«Зенит» в гостевом матче РПЛ разгромил ЦСКА со счетом 4:0
Эксперт рассказал о средствах защиты России от атаки США
Американские власти намерены лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги
Синоптик рассказал о погодных аномалиях в Москве
Число случаев коронавируса в мире превысило 8,5 миллиона
Ученые назвали повышающий риск смерти от рака фактор
Боевики захватили в заложники 53 человека в Афганистане
США заинтересовались предложением Путина о саммите «ядерной пятерки»