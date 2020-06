Трамп вновь опроверг слухи о болезни Паркинсона

Президент США Дональд Трамп отрицает слухи о том, что у него может быть болезнь Паркинсона. В американской прессе появилось предположение, что у главы Белого Дома неизлечимая болезнь. Такие предположения появились после его выступления на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штате Нью-Йорк. После речи Трамп поднял стакан с водой, придерживая его второй рукой, а потом, спускаясь по пологой рампе, шел медленно, как будто ему было очень сложно, и почти держался за сопровождавшего его военного.

На подобные новости Дональду Трампу пришлось дать скорейшее объяснение.

"Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой - у меня был неплохой загар. Я произнес речь, я отдавал честь час или больше. Потом я отдал честь последний раз. И генерал сказал, что мы можем покинуть сцену. Я пошел…", - сказал Трамп и показал подошву своих кожаных ботинок.

"Сцена была выше, чем эта. И рампа была, наверное, десять ярдов (около девяти метров - ред.). И я сказал: "Генерал! У меня проблема, потому что у меня туфли на кожаной подошве, что хорошо для ходьбы по плоской поверхности. И это нехорошо для рамп. И если я упаду... А это была стальная рампа, без перил, как каток. Я сказал: "Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на "пятую точку", - продолжил рассказ президент США.

По словам Трампа, генерал сам предложил ему помощь, но Трамп ответил, что воспользуется ей в случае резкой необходимости. Зная СМИ, он предвидел, что из-за медленной походки, журналисты могут раздуть историю о возможной болезни.

После выступления Дональд Трамп позвонил своей супруге, чтобы узнать, как он произнес речь с трибуны. Но она сказала, что в СМИ обсуждают не то, что сказал президент, а то, чем он предположительно болен. Такие выводы журналисты сделали не только из-за походки, но еще из-за того, как пил воду президент США, сообщает New York Daily News.

Новости расстроили Трампа. Он посетовал на то, что долго готовился к речи, а в итоге люди даже не запомнили, что он сказал. Но о болезни Паркинсона не может идти речи, об этом заявил сам американский лидер, а также он отметил, что совершенно здоров.

Напомним, президент США вступил в должность 20 января 2017 года. За время своего правления, возникало не мало слухов, ставящих под сомнение здоровье Дональда Трампа. Так, в ноябре 2019 года в СМИ появилась новость о сердечном приступе Трампа, но в итоге пресс-служба президента опровергла ее.

Трамп с трудом спустился по пандусу.Trump walk ramp extremely carefully at the end of his West Point speech Trump drink water Sent to Walter Reed Is it Parkinson? #trumpisnotwell