2020-06-21T22:43:54+03:00
Звезды

Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении

Организаторы фестиваля решили провести повторное голосование спустя 12 лет
Ксения АНУФРИЕВА
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Зрители «лишили» Билана победы на ЕвровиденииЗрители «лишили» Билана победы на ЕвровиденииФото: Евгения ГУСЕВА
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Зрители «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном конкурсе «Евровидение-2008». Дело в том, что организаторы самого масштабного песенного фестиваля решили заново провести голосования, выбрав «новых» победителей мероприятия всех лет. Голосование прошло на официальной странице Евровидения в соцсети Twitter.

После опроса и подсчета голосов организаторы переместили Диму Билана, который победил на фестивале в 2008 году, на девятое место в списке финалистов. Первое место заняла Ани Лорак, которая в тот год выступала от Украины и заняла вторую строчку в списке победителей. Следом за ней в обновленном рейтинге идут музыканты из Греции и Исландии.

Узнав о столь неожиданных новых итогах онлайн-голосования, Ани Лорак обрадовалась и написала в своем Instagram-аккаунте о том, как «приятно получать такие новости из Европы». Сам Билан пока что никак не прокомментировал происходящее.

Организаторы отметили, что итоги онлайн-голосования никак не скажутся на реальных итогах прошлых фестивалей, то есть победа по-прежнему остается за российским исполнителем.

Напомним, что в этом году «Евровидение» пришлось отменить из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Мероприятие состоится только весной следующего года в комплексе Ahoy в Роттердаме, Нидерланды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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