Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса

Евровидение-2020 официально отменено, сообщили на сайте конкурса организаторы конкурса.

В заявлении организаторов на официальном сайте Евровидения сказано, что в течение последних недель они изучали все возможные варианты, чтобы провести конкурс в Роттердаме, но из-за ограничений, введённых европейскими властями, судьба конкурса оставалась неопределённой.

Трудное решение об отмене Евровидения принял Европейский Вещательный Союза (EBU).

При этом уточняется, что ответственные организации продолжат обсуждение проведения Евровидения в Роттердаме в 2021 году.

- В связи с растущим распространением COVID-19 по всей Европе и ограничениями, введёнными правительствами стран-участниц, а также голландскими властями, стало невозможно провести прямую трансляцию, как планировалось изначально, - уточняется на сайте.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на международный музыкальный конкурс Евровидение от России поедет группа "Little Big", о чём стало известно 2 марта.

12 марта группа выпустила ролик на песню "Uno", написанную для конкурса. За первые два дня ролик набрал более 10 миллионов просмотров.

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