2020-06-22T17:10:13+03:00
Экономика

«Нафтогаз» сообщил об угрозе срыва транзита газа из России

Компания увидела опасность в возможной отмене законов о разделении на Украине функций транспортировки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Нафтогаз» сообщил об угрозе срыва транзита газа из России«Нафтогаз» сообщил об угрозе срыва транзита газа из РоссииФото: REUTERS
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Иск депутатов Верховной рады в Конституционный суд о незаконном выделении оператора газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» может привести к последствиям, которые будут негативными для Украины, но «очень позитивными» для «Газпрома», и в итоге сорвать транзит газа из Российской Федерации. Об этом сообщил глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«После этого, скорее всего, секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у оператора ГТС сертификацию. Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — заявил глава «Нафтогаз» в интервью агентству LIGA.net.

По словам Коболева, «Газпром» на текущий момент не использует около половины забронированных мощностей украинской ГТС. Таким образом после признания незаконным выделения оператор газотранспортной системы, в выигрыше окажется российская компания, так как по действующим правилам ей приходится платить украинской стороне за больший, чем на самом деле, объем прокачки газа в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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