2020-03-04T03:09:17+03:00
В мире

Глава Нафтогаза обсудил с властями США срыв проекта "Северный поток-2"

Андрей Коболев заявил, что надеется на продление американских санкций и введение новых
Юлия САЛЬНИКОВА
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Из-за санкций США швейцарская компания прекратила работу над проектомИз-за санкций США швейцарская компания прекратила работу над проектомФото: REUTERS
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Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев обсудил с представителями правительства США на вашингтонском Атлантическом совете российский проект "Северный поток-2". В частности, интересовал украинцев только один вопрос - как сделать так, чтобы сорвать реализацию проекта.

После того, как американский президент ввел санкции в отношении швейцарской компании Allseas, занятой прокладкой труб на подводном участке "Северного потока-2", в России заявили, что достроят газомагистраль своими силами. В стране есть подходящий корабль - "Академик Черский", после того как его дооснастят, команда направится в Балтику.

- Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода. Как мы все знаем, они не так хороши в создании эффективных и современных судов,- приводит слова Коболева ТАСС.

Коболев призвал США продлить санкционную политику, он назвал санкции главным инструментов для достижения цели.

- Мы в настоящий момент обсуждаем, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв,- сообщил глава "Нафтогаз".

ИСТОЧНИК KP.RU

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