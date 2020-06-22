2020-06-22T20:02:16+03:00
Звезды

Названа дата церемонии вручения "Золотой глобус"

Вручение ежегодной кинопремии перенесли в связи с коронавирусной инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названа дата церемонии вручения "Золотой глобус"Названа дата церемонии вручения "Золотой глобус"Фото: Facebook
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Ежегодная церемония вручения кинопремии "Золотой глобус", которая традиционно вручалась в январе, была перенесена в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и 78-я церемония должна состояться 28 февраля 2021 года в Калифорнии

«У нас есть дата! HFPA и NBC рады сообщить, что 78-я ежегодная премия Золотого глобуса состоится в воскресенье, 28 февраля 2021 года (…) Отмечайте в своем календаре!», - говорится в сообщении на официальной странице кинопремии в Facebook.

Напомним, ранее стала известна дата другой знаменитой кинопремии, которую также перенесли в связи с распространением инфекции. Киноакадемия США перенесла 93-юю церемонию вручения премии Оскара, которая традиционно была запланирована на конец февраль. В следующем году она состоится 25 апреля. В соответствии с новым расписанием, номинации будут объявлены 15 марта 2021 года, а музей академии откроется 30 апреля 2021 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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