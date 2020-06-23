Названы регионы с самым высоким коэффициентом рождаемости
В Росстате посчитали суммарный коэффициент рождаемости в России на 2019 год. То есть, определили, сколько детей в среднем рождается у одной женщины в возрасте от 15 до 50 лет.
В итоге получился рейтинг, где отражены регионы-лидеры и отстающие. Возглавила список Республика Тыва, здесь коэффициент рождаемости 2,72. А в Ленинградской области этот показатель равен 1,07.
Самый высокий коэффициент рождаемости:
Республике Тыва —2,72,
Чечня — 2,58,
Ненецкий АО — 2,17,
Республика Алтай - 2,11,
Сахалинская область - 1,95.
Самый низкий коэффициент рождаемости:
Ленинградская область - 1,07,
Мордовия - 1,17,
Смоленская -1,21,
Пензенская - 1,26,
Тульская область - 1,26.
Как пояснили RT в ведомстве, средний суммарный показатель рождаемости по стране на 2019 год составил 1,5 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста.
Ранее Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения. Самыми вымирающими оказались Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа
ИСТОЧНИК KP.RU