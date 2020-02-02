2020-02-02T12:50:50+03:00
Экономика

Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения

Самыми вымирающими оказались Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
На начало нынешнего года больше всего населения потерял Приволжский федеральный округ — 110 765 человек.На начало нынешнего года больше всего населения потерял Приволжский федеральный округ — 110 765 человек.Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

По данным Росстата, на начало нынешнего года больше всего населения потерял Приволжский федеральный округ — 110 765 человек. В этот показатель входят данные и по естественной убыли населения (превышение смертности над рождаемостью), и отток населения в другие регионы. Следом идут Сибирский (-54,2 тыс.)и Дальневосточный округа (-21,3 тыс.). Если говорить об областях, то более всего потеряла Саратовская, Омская и Кемеровская.

Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском округе.

Если говорить об относительных показателях — отношении рождаемости и смертности к общему числу населения, то и по этому показателю в лидерах Северный Кавказ. В частности, наиболее высокие показатели естественного прироста в Чечне и Ингушетии. А самые высокие показатели смертности — в Центральной России: в Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской и Ивановской областях.

О проблемах снижения численности в российских регионах «Комсомолка» уже писала.

- Уже второй год подряд мы наблюдаем естественную убыль населения — смертность превышает рождаемость, - рассказал КП завсектором Института социологии РАН Владимир Мукомель. - Это характерно для всей страны за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, некоторых крупных центров, а также национальных республик на Северном Кавказе и в Поволжье, Тувы, Якутии, Бурятии. Еще одна проблема — миграция. Идет отток населения не только с Севера и Дальнего Востока — из Магадана, Воркуты, Петропавловска-Камчатского. Люди уезжают и из центральных регионов, из малых и не очень малых городов в крупные центры или другие города, где есть работа и лучше условия жизни, перспективы. В основном, едут в московский и питерский регионы, а также в Краснодарский край.

Из 1100 российских городов население, по данным Института географии РАН уменьшается в 700.

- Пустеющие обширные земли на Дальенм Востоке и в Сибири в условиях соседства с Китаем могут стать для нас серьезной проблемой, - сказал КП директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. - А сейчас уже и Поволжье с Уралом под угрозой снижения населения. У государства нет серьезной территориальной политики.

РЕГИОНЫ С САМОЙ ВЫСОКОЙ УБЫЛЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

Саратовская обл. 19 тыс.

Омская обл. 17,6 тыс.

Кемеровская 16,5 тыс.

Алтайский край 15,8 тыс.

Волгоградская обл. 15,8 тыс.

Регионы, население которых стремительно "вымирает".По данным Росстата в 2019 году наибольшая убыль была отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оживить русскую провинцию могут туризм и скоростные железные дороги

Российские города вымирают - разбираемся, почему так происходит, и чем это грозит (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Безопасные покупки в интернете: как не потерять деньги
Покупать в интернете легко и удобно. Не нужно ехать в ТЦ, ходить по бутикам, тащить покупки домой. Но такой шопинг может обернуться серьезными неприятностями. Рассказываем в статье о правилах безопасного онлайн-шопинга
Российский потребитель предпочитает качество
Неждат Син, председатель Ассоциации Союза экспортеров свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона, заявил Россияне знают и ценят хвысокое качество продуктов. Этот вывод я могу сделать на основании 25 летнего опыта работы в этом секторе
Новости 24
Около 130 россиян решили покинуть Хубэй на военных самолетах
В банках рассказали, как распознать телефонных мошенников
Новая Зеландия закроет въезд иностранцам, побывавшим в Китае
Росстат назвал регионы, население которых стремительно "вымирает"
В китайском Ухане достроили больницу для зараженных коронавирусом
Помпео призвал Казахстан делать выбор в пользу американских компаний
Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу 2 февраля
Бастрыкин направил криминалистов на место обрушения кафе в Новосибирске
Хафтар подтвердил участие ЛНА в работе военного комитета Ливии
Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира
Лавров призвал бережнее относиться к идеям о пересмотре Договора об Антарктиде
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Германии
Врач-кардиолог развеял мифы о вреде фитнес-браслетов
На Украине рецидивист украл из храма мощи святого Николая и подарил их другу
Зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса за пределами Китая
В Китае шесть чиновников лишились работы из-за неэффективной борьбы с новым коронавирусом
В Подмосковье загорелся склад металлоизделий
Меган Маркл станет наставником в канадском свадебном реалити-шоу
Китай сообщил о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань
В США два человека были убиты во время перестрелки на похоронах
Коронавирус в Китае унес жизни 304 человек