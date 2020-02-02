Росстат назвал регионы с самой высокой убылью населения

По данным Росстата, на начало нынешнего года больше всего населения потерял Приволжский федеральный округ — 110 765 человек. В этот показатель входят данные и по естественной убыли населения (превышение смертности над рождаемостью), и отток населения в другие регионы. Следом идут Сибирский (-54,2 тыс.)и Дальневосточный округа (-21,3 тыс.). Если говорить об областях, то более всего потеряла Саратовская, Омская и Кемеровская.

Наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском округе.

Если говорить об относительных показателях — отношении рождаемости и смертности к общему числу населения, то и по этому показателю в лидерах Северный Кавказ. В частности, наиболее высокие показатели естественного прироста в Чечне и Ингушетии. А самые высокие показатели смертности — в Центральной России: в Псковской, Тверской, Новгородской, Тульской и Ивановской областях.

О проблемах снижения численности в российских регионах «Комсомолка» уже писала.

- Уже второй год подряд мы наблюдаем естественную убыль населения — смертность превышает рождаемость, - рассказал КП завсектором Института социологии РАН Владимир Мукомель. - Это характерно для всей страны за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, некоторых крупных центров, а также национальных республик на Северном Кавказе и в Поволжье, Тувы, Якутии, Бурятии. Еще одна проблема — миграция. Идет отток населения не только с Севера и Дальнего Востока — из Магадана, Воркуты, Петропавловска-Камчатского. Люди уезжают и из центральных регионов, из малых и не очень малых городов в крупные центры или другие города, где есть работа и лучше условия жизни, перспективы. В основном, едут в московский и питерский регионы, а также в Краснодарский край.

Из 1100 российских городов население, по данным Института географии РАН уменьшается в 700.

- Пустеющие обширные земли на Дальенм Востоке и в Сибири в условиях соседства с Китаем могут стать для нас серьезной проблемой, - сказал КП директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. - А сейчас уже и Поволжье с Уралом под угрозой снижения населения. У государства нет серьезной территориальной политики.

РЕГИОНЫ С САМОЙ ВЫСОКОЙ УБЫЛЬЮ НАСЕЛЕНИЯ

Саратовская обл. 19 тыс.

Омская обл. 17,6 тыс.

Кемеровская 16,5 тыс.

Алтайский край 15,8 тыс.

Волгоградская обл. 15,8 тыс.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758268" frameborder="0"></iframe> Регионы, население которых стремительно "вымирает".По данным Росстата в 2019 году наибольшая убыль была отмечена в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах

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