2020-06-23T14:18:31+03:00
Общество

Причиной аномальной жары в Москве оказалось летнее солнцестояние

Температура в столице вновь достигнет рекордных значений
Анастасия РЫШКОВА
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Температура в столице вновь поднимется до отметки 31 градус.Температура в столице вновь поднимется до отметки 31 градус.Фото: Иван МАКЕЕВ
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О том, как повлияет солнцестояние на температуру в Москве рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист объяснил, что повышение температуры, которое произойдет на этой неделе, связано с традиционным солнцеворотом. Но также он отметил, что повышение температуры ожидается только в дневные часы, а утром и в вечернее время сохранится летняя прохлада.

«Температурный фон в ближайшие две ночи будет от 7 до 12 градусов. А днем за счет прогрева подстилающей поверхности при малооблачной погоде будет прогреваться и приземный слой воздуха. Завтра и послезавтра температура составит 23-25 градусов, может дойти и до 26. Но это в послеполуденные часы, ближе к 15-16 часам. Утром будет бодрящая температура – 17-18 градусов», - сказал специалист.

Начиная с пятницы, антициклон по-прежнему будет определять погоду, но москвичи окажутся в западной периферии этого антициклона. В столицу будет поступать уже теплый, жаркий воздух из Казахстана и Средней Азии. И солнечные лучи будут по-прежнему насыщены энергией. Поэтому в пятницу, субботу, воскресенье температура может достигать почти рекордного 31 градуса.

«Я бы не стал говорить о продолжительной жаре. Под волной тепла, под периодом жаркой длительной погоды понимается период, превышающий пять дней и более. По расчетам, в понедельник температура будет понижаться», - заверил Роман Вильфанд.

Специалист также отметил, что даже отклонение в 4-5 градусов плохо сказывается на людях, имеющих проблемы со здоровьем.

«Такой температурный фон более характерен для июля. И не в Москве, а в более южных регионах, скажем, в Липецке, в Курске. Для этих регионов это нормальная ситуация. А у нас это аномальная, но не экстрарекордная», - подчеркнул руководитель Гидрометцентра.

Ранее он уже давал оценку погоде в Москве. Специалист отметил, что в столицу снова придет теплый воздух с Казахстана и Средней Азии. И температура вновь может достигнуть рекордной отметки для этого летнего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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