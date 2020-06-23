2020-06-23T16:26:16+03:00
Авто

Объемы продаж новых машин вернутся к показателям семилетней давности

Такой прогноз сделали аналитики для европейского авторынка
Елена АКИМОВА
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Европейский авторынок потеряет 25% от объема продажЕвропейский авторынок потеряет 25% от объема продажФото: Shutterstock
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Аналитики Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) сделали прогноз для авторынка на 2020 год. По оценкам экспертов, показатели будут не самыми лучшими.

Европейский авторынок потеряет 25% от объема продаж. В текущем году будет реализовано 9,6 млн новых автомобилей, для сравнения годом ранее этот показатель составлял 12,8 млн. единиц.

Как сообщает пресс-служба ACEA, причин для падения сразу несколько: пандемия коронавируса, которая охватила мир, экономический кризис, вызванный заболеванием.

Отмечается, что показатель 2020 года вернется к объемам продаж, которые были зафиксированы в 2013 году.

Единственное, что, по мнению экспертов ACEA, спасет отрасль - это стимулирование покупок и схем утилизации, пишет "Известия".

Ранее сообщалось, что цены на новые автомобили в России поползли вверх. По итогам первых четырех месяцев 2020 года средневзвешенная стоимость легкового авто составила 1 миллион 688 тысяч рублей.

Если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, то увеличение без малого десять процентов – 9,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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