Цена новой машины в России выросла на 10 процентов
Цены на новые автомобили в России поползли вверх. По итогам первых четырех месяцев 2020 года средневзвешенная стоимость легкового авто составила 1 миллион 688 тысяч рублей.
Если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, то увеличение без малого десять процентов – 9,7%.
Такие цифры приводит аналитическое агентство «Автостат».
Цены на авто иностранного и отечественного производства существенно расходятся. За иномарку покупатель в среднем готов выложить 1 миллион 967 тысяч рублей, а авто российского производства обходится в 698 тыс. рублей.
Эксперты сходятся во мнении, что 2020 год для авторынка будет не самым удачным. Продажи сократятся на 2,1%, планируется, что будет реализовано 1,72 млн единиц, пишет газета «Известия».
В целом пока о стабилизации экономики говорить рано. Экономисты прогнозируют, что бизнес еще ждут потрясения, а трудящихся - волна сокращений, которая может стать такой же масштабной, как спрогнозированная коронавирусом, пишет "Дни.ру".
ИСТОЧНИК KP.RU