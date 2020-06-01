Цена новой машины в России выросла на 10 процентов

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:33:23+03:00

Цены на машины в России выросли на 10 процентов Фото: Евгения ГУСЕВА

И составила в среднем 1 млн 688 тысяч рублей

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Цены на новые автомобили в России поползли вверх. По итогам первых четырех месяцев 2020 года средневзвешенная стоимость легкового авто составила 1 миллион 688 тысяч рублей.

Если сравнивать с аналогичными показателями прошлого года, то увеличение без малого десять процентов – 9,7%.

Такие цифры приводит аналитическое агентство «Автостат».

Цены на авто иностранного и отечественного производства существенно расходятся. За иномарку покупатель в среднем готов выложить 1 миллион 967 тысяч рублей, а авто российского производства обходится в 698 тыс. рублей.

Эксперты сходятся во мнении, что 2020 год для авторынка будет не самым удачным. Продажи сократятся на 2,1%, планируется, что будет реализовано 1,72 млн единиц, пишет газета «Известия».

В целом пока о стабилизации экономики говорить рано. Экономисты прогнозируют, что бизнес еще ждут потрясения, а трудящихся - волна сокращений, которая может стать такой же масштабной, как спрогнозированная коронавирусом, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU