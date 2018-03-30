Цены на автомобили в России повысятся с 1 апреля

СЕГОДНЯ 15:05 2018-03-30T15:20:51+03:00

Теоретически утильизационный сбор должен компенсироваться снижением пошлин. Но это только в теории. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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Начну с главного: подорожать должны только импортные машины. Автомобилей, собираемых в России, это не касается. Поэтому, на ценах собираемых в России авто, например, самых популярных марок – Lada и Hyundai – не отразится.

Зато поднимется стоимость у Toyota, некоторых Nissan, Skoda и многих других. По данным Автостата, каждая пятая легковушка, проданная у нас, иностранной сборки. Изменения коснутся 20% рынка.

По заявлению правительства, в среднем ставки утилизационного сбора поднимутся на 15%. Но это лукавство и жонглирование цифрами. Чиновники в общую статистику взяли и те группы транспорта (премиальные легковушки, например), где никаких изменений не будет.

А в группе самых популярных автомобилей – с мощностью двигателя от 1 до 2 литров – утильсбор сразу повысится вдвое.

Точнее даже так: сам базовый утилизационный сбор не повышается. Для всех легковушек он фиксированный: 20 тыс. руб. Но в зависимости от мощности и класса автомобиля при расчете сбора используются повышающие коэффициенты. Вот их-то правительство и повышает. К примеру, коэффициент для машин с двигателем от 1 до 2 литров увеличится с 2,21 до 4,2.

Почему Минфин решил поднять ставки? Так ведомство защищает отечественных производителей. Россия после вступления в ВТО должна снизить ввозные пошлины. Например, в сентябре 2017 года они сократились с 23 до 20 %. В 2018-м сокращение дойдет до 17 %, в 2019-м до 15 %.

Теоретически утильсбор должен компенсироваться снижением пошлин. Логично, если финальная цена не изменится. Но это только в теории. Где ж видано, чтобы машины дешевели? Автомобили уже подорожали с 1 января. И ценники поднимутся с 1 апреля.

НАСКОЛЬКО ПОДОРОЖАЮТ МАШИНЫ?

Объем двигателя Новая ставка Насколько выросло

До литра 33000 руб +16% (+4600 руб)

От 1 до 2 литров 84000 руб +90% (+39800 руб)

От 2 до 3 литров 126000 руб +49,2% (+62000 руб)

От 3 до 3,5 литров 114600 руб Повышения нет

Больше 3,5 литров 181600 руб Повышения нет