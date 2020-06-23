2020-06-23T20:52:22+03:00
Общество

Путин подписал указ о новой детской выплате по 10 тысяч рублей

Денежные средства выделят на каждого ребенка до 16 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.

Напомним, предложение о новой выплате российский лидер сделал в ходе своего обращения к российским гражданам во вторник, 23 июня. Глава государства уточнил, что получившие деньги в июне, автоматически получат их и в следующем месяце, и предыдущие выплаты не имеют никакого отношения к июльским.

Напомним, ранее правительство приняло решение в мае этого года выплатить всем семьям, в которых есть дети до 16 лет, по 10 тысяч рублей.

В своем обращении российский лидер также предложил распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн, сообщил о повышении налогов для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов, и налоговом маневре в IT-области с бессрочным снижении налога на прибыль IT-компаний с 20 процентов до 3 процентов

Еще по 10 тысяч рублей получат семьи с детьми, заявил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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