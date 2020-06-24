2020-06-24T02:57:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор призвал носить маски и соблюдать дистанцию на Параде Победы

В ведомстве рассказали, зачем необходимы такие меры
Юлия КЕКОВА
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Роспотребнадзор призвал носить маски и соблюдать дистанцию на Параде ПобедыРоспотребнадзор призвал носить маски и соблюдать дистанцию на Параде ПобедыФото: Артем КИЛЬКИН
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Роспотребнадзор призывает гражданам носить маски и перчатки, а также соблюдать правила социального дистанцирования на торжественном Параде Победы в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В преддверии празднования юбилейной даты, 75-летия в Великой Отечественной войне, москвичам и гостям столицы рассказали об основных рекомендациях по сохранению здоровья.

- На данный момент в столице складывается ситуация, обусловленная необходимостью всемерного снижения рисков распространения covid-19. Большое практическое значение имеют важные профилактические меры, в частности использование средств индивидуальной защиты, - говорится в сообщении.

Не смотря на постепенное снятие ограничений в столице граждан призывают не исключать использование влажных антисептических салфеток. Ими можно обрабатывать предметы, с которыми люди были в общественных местах и в транспорте, например, сумки и сотовые телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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