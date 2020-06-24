2020-06-24T08:25:47+03:00
Общество

"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗО

Адвокат рассказал, что актер сильно переживает из-за трагической аварии
Анна ВЕЛИГЖАНИНАКсения АНУФРИЕВА
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"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗО"После аварии домой идти не хотел": Михаил Ефремов просил, чтобы его поместили в СИЗОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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До 9 августа российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, останется по решению суда под домашним арестом. Сотрудники правоохранительных органов возбудили по данному факту сразу два уголовных дела: за смертельное дорожно-транспортное происшествия и за сбыт наркотических препаратов, по второму Ефремов проходит в качестве свидетеля.

Адвокат актера Эльман Пашаев в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что Михаил Ефремов до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

- За неделю он похудел на шесть кило, очень сильно переживает из-за гибели водителя и винит себя. После аварии он не хотел идти домой, просил, чтобы его отправили в СИЗО, а не под домашний арест. Ефремов готов был сразу нести самое строгое наказание за свое деяние, - рассказал правозащитник.

Адвокат также объяснил, почему актер сел пьяным за руль автомобиля. По словам Пашаева, до трагедии Ефремов узнал о смерти своего близкого друга и спешил к его семье.

- Никто не хочется поинтересоваться, почему он сел пьяным за руль. Накануне он отмечал праздник Святой Троицы, вечером того проклятого дня ему позвонили и сообщили о смерти близкого друга. Испытав шок от известия, он, не подумав, сел за руль и поехал. Он спешил к умершему другу, его семье, чтобы помочь, - отметил Эльман Пашаев.

Напомним, что виновник аварии, которая унесли жизнь Сергея Захарова, записал для семьи погибшего видео, в котором принес свои извинения. Видео было опубликовано спустя пять дней после случившегося, в нем актер предложил родственникам погибшего компенсацию, однако они отказались.

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