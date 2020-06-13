2020-06-13T14:22:22+03:00
Общество

«Ни деньги, ни фальшивые извинения от него не нужны»: семья погибшего водителя отказалась от предложений Михаила Ефремова

Еще больше их шокировало, что вместо личных извинений артист решил записать видео
Анастасия ВАРДАНЯН
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Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмыЕфремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Видеопокаяние актера Михаила Ефремова, который 8 июня совершил смертельное ДТП, было опубликовано спустя пять дней после случившегося, 12 июня. На кадрах Михаил Ефремов приносит публичные извинения, предлагает компенсацию семье погибшего Сергея Захарова и уверят, мол за все ответит по закону.

- Знаю, многие думают что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет, отмазываться и включать свои связи я не собираюсь и не буду. Да и как тут, отмажешься, когда все и все видели, - заявил в ролике Михаил Олегович.

Но родственники ему не поверили. Больше того, их удивило, что актер вдруг спустя столько дней решил извиниться именно с помощью видео.

Сергей Захаров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сергей ЗахаровФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ни Ефремов, ни его представители не связывались с семьей, чтобы предложить компенсацию или извиниться за произошедшее. Но родственник посмотрели это видео. Какова их реакция? Они сказали, что им не нужны ни деньги, ни эти фальшивые извинения, - рассказал «КП» адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский.

Напомним, на своем джипе пьяный Ефремов, в крови которого позже нашли не только алкоголь, но и наркотики, протаранил отечественный фургон службы курьерской доставки деликатесов. 57-летний водитель Сергей Захаров, который в Москву приехал из Рязани, погиб. Ефремову грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

По решению суда, пока идет следствие он находится под домашним арестом. Кстати, пользоваться интернетом ему запрещено. Видео с извинениями, скорее всего, снял и выложил кто-то из родных артиста. Ранее его дочь Анна Мария подтвердила - телефона у отца сейчас нет, гаджет находится у жены или менеджера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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