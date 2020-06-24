Геннадий Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом на планете
Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал Красную площадь, на которой состоялся Парад Победы, самым безопасным метом не только в России, но и во всем мире. По его словам, все зрители и участники мероприятия прошли тесты на коронавирус и выдержали карантин.
«Самое безопасное место в РФ и на планете - это здесь (на Красной площади – прим. ред.), самое безопасное. Все ветераны выдержали карантин, все […] проверены, ребята все были в изоляции», - цитирует Онищенко телеканал «360».
Напомним, торжественный парад, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, решено было перенести с 9 мая на 24 июня из-за распространения коронавируса. Проведение праздничных мероприятий в Москве стало возможно лишь после стабилизации эпидемиологической обстановки, пишет сайт argumenti.ru.
Прибывшие на парад делегации из других стран в целях безопасности также были проверены на коронавирус. В результате, инфекция была выявлена у двух членов группы из Киргизии. В связи с этим президент страны Сооронбай Жээнбеков не смог присоединиться к зрителям на трибуне.
ИСТОЧНИК KP.RU