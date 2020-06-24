Президенты на Параде: Лукашенко и Токаев не надели георгиевские ленты, а Жээнбеков не пришел из-за коронавируса у сопровождающего

В этом году на Парад Победы приехали лидеры девяти стран:

Президент Абхазии Аслан Бжания,

Президент Белоруссии Александр Лукашенко,

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков,

Президент Молдавии Игорь Додон,

Президент Сербии Александр Вучич,

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов,

Член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

При этом Рахмон, Бжания, Додон, Бибилов и даже Вучич с Додиком надели георгиевские ленты. Как, разумеется, и президент России. А вот Токаев ограничился значком в честь 75-летия Победы, но ленту надевать не стал. Александр Лукашенко надел свою ленточку, используемую в Белоруссии, цветок яблони и зеленый листок.

Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786743" frameborder="0"></iframe> Президент Сербии Александр Вучич приветствует военных на параде Победы в Москве.

А вот с президентом Киргизии приключилась неожиданная история. Как сообщила пресс-служба Жээнбекова, он прилетел в Москву, но не пошел на Парад Победы из-за положительных анализов на коронавирус у сопровождающих его лиц.

«Согласно алгоритму, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих лиц обнаружен положительный результат» - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786728" frameborder="0"></iframe> Путин поприветствовал ветеранов на Параде - 2020.

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