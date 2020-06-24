2020-06-24T15:32:07+03:00
Здоровье

Врач-дерматолог дала простые рекомендации для достижения идеального загара

Для того, чтобы солнце не нанесло вред, стоит позаботиться о важных вещах
Елена АКИМОВА
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Врач-дерматолог дала простые рекомендации для достижения идеального загараВрач-дерматолог дала простые рекомендации для достижения идеального загараФото: Иван ВИСЛОВ
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Лето в самом разгаре и многие уже озаботились вопросом: как бы получить желанный бронзовый оттенок кожи. Врач-дерматолог Юлия Галлямова раскрыла простые правила, которые помогут добиться желаемого результата и не навредят здоровью.

В первую очередь важно провести инспекцию своего питания. Оказывается рацион и загар вещи связанные между собой. Красивый цвет может быть только на хорошей коже, а для того, чтобы привести ее в тонус, необходимо примерно за месяц скорректировать питание.

Необходимо начать употреблять продукты, содержащие аминокислоты и полезные жиры. Они будут увлажнять кожу и помогут избежать солнечных ожогов. Незаменимыми должны стать оливковое масло, льняное масло, красная рыба. Эти три компонента перекроют потребность в полезных жирных кислотах и Омеге-3.

Не стоит забывать о зеленых смузи - это натуральные антиоксиданты, предотвращающие старение кожи. А ежедневное употребление моркови поможет добиться красивого цвета загара, так как этот овощ содержит много бета-каротина, сказала врач Пятому каналу.

Об увлажнении стоит помнить и во время получения загара. Подойдет увлажняющий крем или масло, которое нужно нанести на кожу после возвращения с пляжа и принятия водных процедур.

Эксперт обратила внимание, что морская вода и прямые солнечные лучи особенно сушат кожу, поэтому она нуждается в мощном увлажнении.

Не стоит забывать про солнцезащитные средства, они показаны людям с любыми фототипами кожи. Даже при наличии легкого загара крем нужно нанести за 15-20 минут до выхода из помещения. Обновлять защиту нужно после каждого купания. Лучше выбрать средство с самой высокой степенью защиты SPF 50. А когда ляжет ровный загар, то можно перейти на более легкие фильтры или применять масло для загара с фотозащитой, сообщает «Известия».

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог, эндокринолог, член Московского научного общества дерматовенерологов и косметологов, член ассоциации дерматологов и косметологов Москвы Елена Гусарова развеяла все миры о загаре. А еще объяснила, в какое время безопасно находиться на солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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