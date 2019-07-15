Мифы и правда о загаре: кому он противопоказан и три главных правила здоровых солнечных ванн

Наш эксперт: Елена Гусарова, врач-дерматовенеролог, косметолог, эндокринолог, член Московского научного общества дерматовенерологов и косметологов, член ассоциации дерматологов и косметологов Москвы.

- Для начала хочу пояснить, что такое загар на самом деле. Это своего рода защитная реакция организма на воздействие солнечных лучей. Клетки нашей кожи, поглощая ультрафиолетовое излучение, вырабатывают пигмент меланин. И он окрашивает кожу в оттенки от красного до коричневого. За счет такой окраски создается своеобразный щит для организма, благодаря которому ультрафиолет в дальнейшем проникает слабее.

Когда и сколько безопасно загорать?

У кого-то загар «прилипает» буквально мгновенно, стоит только появиться на солнышке. Ложится ровно и держится долго. А у кого-то все усилия приобрести золотистый оттенок кожи заканчиваются весьма печально. Почему? Все дело в типе кожи. Сегодня выделяют шесть фототипов кожи, характеризующих ее чувствительность к воздействию ультрафиолетового излучения.

Пятая и шестая группы встречаются лишь у исконных жителей Индии, Африки и Австралии. Рассмотрим те, которые характерны для нашего региона.

- К первому типу - его называют кельтским - относят людей голубоглазых с очень светлыми или рыжими волосами, белой, чуть розоватой кожей, на которой нередко заметны веснушки. Представителям этого типа очень трудно загореть. Через 15 - 20 минут пребывания на солнце их кожа начинает обгорать. Таким людям не рекомендуется загорать вообще. А в случае, если лучей солнца не избежать, нужно минимизировать свое нахождение под ними и применять максимальную защиту (одежда, солнцезащитный крем).

- Второй тип (светлокожие европейцы) – это блондины, рыжие и русые обладатели карих или серых глаз, с белой кожей и возможными редкими веснушками. Для них вероятность обгореть остается, но уже значительно меньше. Безопасное время пребывания на солнце составляет 20 - 40 минут. Кожа второго типа может приобрети легкий загар, если постепенно приучать ее к солнышку и пользоваться кремами с высокой степенью защиты.

- Третий тип (темнокожие европейцы) самый распространенный среди жителей европейского региона. К нему относят кареглазых людей с каштановыми или темно-русыми волосами и светлой кожей. Загар у них ложится хорошо, приобретая довольно интенсивную окраску. Ожоги могут возникнуть после одного - двух часов пребывания на солнце.

- Четвертый тип (средиземноморский)– кареглазые люди с темно-каштановыми или черными волосами и смуглой или оливковой кожей. Представители этой группы всегда легко и быстро приобретают очень интенсивный загар и почти никогда не обгорают.

КСТАТИ

«Индикатором» для определения фототипа у женщин могут служить соски молочных желез. Чем они светлее, тем более восприимчива кожа к солнечным лучам и быстрее обгорит.

Еще есть такое понятие, как «коэффициент радиационного риска». Человеческие ткани и органы обладают различной степенью чувствительности к солнечному излучению. Наиболее уязвимы перед солнечной радиацией половые органы, молочные железы, легкие и кишечник. Если вы собираетесь загорать топлесс, взвесьте: стоит ли идеальный бронзовый цвет кожи груди риска приобрести онкологическое заболевание.

ВАЖНО

Три принципа здорового загара

Любителям позагорать нужно почаще вспоминать выражение «все хорошо в меру». В медицине даже существует специальный термин, который определяет излишнюю страсть к загару – танорексия.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует находиться под лучами солнца не более 40 минут в период начала жаркого сезона и максимум 10 минут в самый его разгар.

При этом загар может быть полезен только при условии правильного его получения. Есть три главных правила.

1. Старайтесь загорать под косыми солнечными лучами. Лучшее время для солнечных ванн период с 9 до 11 утра и с 16 до 19 часов вечера.

2. Опаснее всего находиться под солнцем с 11 до 16 часов, когда прямые лучи солнца наиболее агрессивны.

3. Ученые Европы и США провели совместные исследования и рекомендовали проводить по 2 часа в день на солнце в зимнее время, а летом и весной загорать по 10-15 минут до 11 часов дня и 20 минут в период с 16 до 18 часов. В осенний период достаточно 30 минут в день пребывания на солнце.

БУДЬ В КУРСЕ

Противопоказания для принятия солнечных ванн

- Онкологические заболевания;

- половые и гормональные нарушения, особенно, если они связаны с щитовидной железой;

- наличие новообразований;

- язвенная болезнь;

- дефицит витаминов группы В или С;

- туберкулез;

- гепатит;

- варикозное расширение вен;

- воспалительные процессы;

- повышенная температура тела;

- аллергия на солнечные лучи;

- мононуклеоз;

- артериальная гипертензия;

- хроническая сердечная недостаточность;

- заболевания соединительной ткани;

- наличие наследственного фактора предрасположенности к образованию злокачественных опухолей на коже.

! Наиболее опасно долго загорать людям первого фототипа. Кроме того, ВОЗ обращает внимание, что лицам до 18 лет нежелательно целенаправленно загорать, так как в период созревания половой системы и становления гормонального фона ультрафиолет может критично сказаться на здоровье.

НА ЗАМЕТКУ

Берегитесь солнца, если лечитесь антибиотиками или ждете ребенка

Противопоказанием для загара является лечение некоторыми препаратами. Среди них антибиотики, фотосенсибилизаторы, гормональные препараты. А также химиотерапия онкологических заболеваний.

Также избегать загара следует беременным женщинам. При нахождении под прямыми лучами солнца велик риск повышения температуры внутренних органов. В том числе - повышения температуры плода, что может привести к повреждению его головного мозга.

Не рекомендуется загорать и во время грудного вскармливания. И желательно беречь от солнца малышей до 3-х лет. У них роговой слой эпидермиса намного тоньше, чем у взрослых, и особенно велика вероятность ожогов. Солнечные ожоги, полученные в детском возрасте, увеличивают риск развития рака кожи.

Продолжение следует. Во второй части материала читайте о том, сколько на самом деле нужно находиться на солнце, чтобы получить норму витамина D.