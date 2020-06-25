Россияне начнут экономить на покупке смартфонов
Эксперты прогнозируют, что последствия карантина напрямую отразятся на рынке гаджетов. Россияне начнут экономить на покупке смартфонов. По итогам года показатели продаж могут просесть на 20% по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз дал «Известиям» сделал руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков.
В своих заключениях он основывается на экономические данные последних месяцев. Учитывая сложную обстановку с работой, многие предпочитают экономить и переносить крупные покупки на более стабильное время.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков делает более оптимистичные прогнозы и приводит цифры: рынок просядет на 7% — до 28 млн штук. Для сравнения в 2019 году было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд рублей.
- В этом году с российского рынка могут уйти малоизвестные китайские бренды второго эшелона, у которых небольшие поставки в Россию, их затраты на продвижение бренда не будут окупаться на падающем рынке, - заключил Кусков.
Кстати, еще в марте ученые предупредили, что телефон может быть рассадником коронавирусной инфекции. Это один из предметов, на котором чаще всего сохраняются частицы коронавируса, гриппа и простуды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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