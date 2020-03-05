Ученые предупреждают: рассадником коронавирусной инфекции может быть мобильный телефон

Британские исследователи выступили с напоминанием: мобильный телефон, который мы практически не выпускаем из рук, может возглавить список «хранителей» коронавирусной инфекции. Профессор Уильям Кивил из Саутгемптонского университета поясняет: «Вы можете сколько угодно мыть руки. Но если после этого прикоснетесь к экрану своего смартфона, а затем дотронетесь до глаз, носа или рта, то риск заражения будет немалым».

Когда вокруг вас кашляют или чихают больные люди - будь то COVID-2019, грипп или обычная простуда - капельки слюны, содержащие вирусные частицы, оседают на разных поверхностях, предупреждают врачи. Дотронувшись до дверной ручки, перил или кнопок лифта, большинство из нас, не задумываясь, хватает мобильный. Вирус «переселяется» на него. А потом, помыв руки, мы снова беремся за сотовый телефон...

Сколько может выжить коронавирус на поверхности гаджета - на самом деле вопрос открытый. Научных исследований для выяснения этого не проводилось, и точных данных нет - равно как и насчет выживания коронавируса на других поверхностях, подчеркивают эксперты Всемирной организации здравоохранения. Если где-то вы встречаете конкретные цифры, безоговорочно доверять им не стоит.

А вот что точно стоит делать - это протирать свой смартфон после каждого посещения общественных мест, говорят инфекционисты. Надежнее всего использовать салфетки и гели на спиртовой основе. Слабее действует протирание антисептиком хлоргексидином (он все-таки предназначен для уничтожения бактерий, а в отношении коронавируса подтверждений эффективности нет). В крайнем случае используйте любые влажные салфетки - так вы как минимум механическим путем сотрете с гаджета осевшие на нем вредные частицы.