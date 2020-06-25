2020-06-25T14:40:37+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, чем россияне будут активно закупаться в сентябре

В эфире радио "Комсомольская правда" Арсен Даллакян объяснил, как изменялся спрос на разные товары во время пандемии
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт рассказал, на что вырастет спрос в сентябреЭксперт рассказал, на что вырастет спрос в сентябреФото: REUTERS
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Весной во время карантина россияне закупались самыми разными вещами - от гречки и туалетной бумаги до оружия. Эксперт по психологии Арсен Даллакян рассказал, как менялся спрос на разные товары, и с чем это связано.

- Сначала был всплеск на запасы еды. Потом на всякие онлайн-курсы, книги, подписки, видео, онлайн-кинотеатры. А потом уже под конец – шестая-седьмая неделя – вырос спрос на пули и биты. Затем начал покупаться спортивный инвентарь, - рассказал Даллакян в эфире радио "Комсомольская правда".

Что мы будем покупать в сентябре, зависит от ситуации с коронавирусом. Если новых вспышек инфекции не произойдет, то спрос вернется в нормальное русло, и люди будут покупать то же самое, что и год назад. За исключением, разве что, туристических поездок, их, конечно. поубавится.

- Все будет все зависеть от экономической ситуации. Очевидно она у нас будет хуже, чем год назад, поэтому мы будем тратить меньше, - добавил психолог.

Эксперты также заметили, что в мае, во время выхода из самоизоляции, россияне стали тратить меньше денег на еду и больше - на товары для спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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