ФАС ожидает стабилизации цен на бензин в июле

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:25:51+03:00

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Эксперты Федеральной антимонопольной службы России ожидают стабилизацию цен на автомобильный бензин в июле этого года. С начала следующего месяца нормативы реализации топлива нефтяными компаниями на бирже должны вернуться на прежний уровень, сообщил в интервью ТАСС глава управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян.

- В июле вернутся обязательные минимальные объемы продаж. Реальные объемы продаж бензина на торгах на бирже превысили действовавшие ранее нормы в период временных ограничений. ФАС ожидает стабилизации цен в оптовом сегменте уже в начале следующего месяца, - отметил он.

Как ранее писал сайт kp.ru, 17 июня стоимость автомобильного 95-го бензина на бирже достигла своего исторического максимума: цена топлива увеличилась до 56,7 тысячи за одну тонну. Эксперты отметили, что такое повышение цен на бирже никак не скажется на автомобилистах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU