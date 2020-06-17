Цена 95-го бензина на бирже достигла исторического рекорда

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:26:18+03:00

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Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений. По данным торговой площадки 17 июня она достигла 56,7 тысячи за тонну, побив рекорд кризисного 2018 года в 56,3 тысячи.

Стоимость данного вида топлива без остановок растет с середины минувшего апреля – за эти месяцы она подскочила более чем в два раза. При этом разница между ценой за 92-й и 95-й бензин также находится на своих исторических пределах: сейчас Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тысяч рублей дороже Аи-92.

На топливном рынке «Интерфаксу» объяснили, что 95-ого бензина на бирже не хватает, а спрос на него продолжает расти, поэтому они не видят причин для снижения цены на этот вид топлива.

Биржевая стоимость бензина увеличивается на фоне восстановления спроса после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. А вот производство и поставки нефтепродуктов на российский рынок восстанавливаются гораздо меньшими темпами и не удовлетворяют возрастающий спрос. При этом в настоящее время все еще действуют временные сниженные нормативы продаж нефтепродуктов на бирже и запрет на импорт топлива на территорию государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU