Трамп придумал новый дизайн американских военных кораблей
Президент США заявил, что раньше они выглядели отвратительно
Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что решить внести свои изменения в дизайн военных кораблей.
- Те корабли, которые мы раньше делали, выглядели просто отвратительно. Нужно сделать их красивее. Необходимо изменить дизайн техники, - сказал глава государства, выступая перед работниками компании Fincantieri Marinette Marine в Висконсине.
ИСТОЧНИК KP.RU