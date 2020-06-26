Трамп придумал новый дизайн американских военных кораблей

26 Июнь 2020 2020-06-26T02:45:35+03:00

Президент США заявил, что раньше они выглядели отвратительно

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Президент США Дональд Трамп заявил, что решить внести свои изменения в дизайн военных кораблей.

- Те корабли, которые мы раньше делали, выглядели просто отвратительно. Нужно сделать их красивее. Необходимо изменить дизайн техники, - сказал глава государства, выступая перед работниками компании Fincantieri Marinette Marine в Висконсине.

ИСТОЧНИК KP.RU