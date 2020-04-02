Трамп объявил войну наркотикам в Западном полушарии
Соединенные Штаты вместе с еще 22 странами начинают в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками. Об этом на брифинге в Белом доме 1 апреля объявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что такое решение было принято для того, чтобы помешать наркокартелям «использовать пандемию» коронавируса COVID-19 и «угрожать жизням американцев».
«Южное командование Вооруженных сил США в сотрудничестве с 22 странами активизирует наблюдение, перехват и конфискацию поставок наркотиков», - сообщил американский лидер.
Трамп добавил, что Штаты направят в регион проведения спецоперации «дополнительные эсминцы ВМС США, корабли, самолеты, вертолеты, катера береговой охраны», будут развернуты дополнительные силы в Атлантике и в Тихом океане.
Глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что операция по борьбе с наркотиками будет направлена в том числе и на Венесуэлу, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон обвинил президента Боливарианской республики Николаса Мадуро в причастности к наркотерроризму. По версии Белого дома, венесуэльский лидер пытается «наводнить США кокаином».
ИСТОЧНИК KP.RU