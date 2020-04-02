Трамп объявил войну наркотикам в Западном полушарии

2 Апр 2020 2020-04-02T01:42:57+03:00

США и еще 22 страны начинают масштабную операцию по борьбе с наркокартелями

Изменить размер текста: A A

Соединенные Штаты вместе с еще 22 странами начинают в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками. Об этом на брифинге в Белом доме 1 апреля объявил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что такое решение было принято для того, чтобы помешать наркокартелям «использовать пандемию» коронавируса COVID-19 и «угрожать жизням американцев».

«Южное командование Вооруженных сил США в сотрудничестве с 22 странами активизирует наблюдение, перехват и конфискацию поставок наркотиков», - сообщил американский лидер.

Трамп добавил, что Штаты направят в регион проведения спецоперации «дополнительные эсминцы ВМС США, корабли, самолеты, вертолеты, катера береговой охраны», будут развернуты дополнительные силы в Атлантике и в Тихом океане.

Глава Пентагона Марк Эспер уточнил, что операция по борьбе с наркотиками будет направлена в том числе и на Венесуэлу, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон обвинил президента Боливарианской республики Николаса Мадуро в причастности к наркотерроризму. По версии Белого дома, венесуэльский лидер пытается «наводнить США кокаином».

ИСТОЧНИК KP.RU