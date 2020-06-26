Трамп сравнил свои отношения с Россией и американскими демократами

26 Июнь 2020 2020-06-26T04:22:25+03:00

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Президент США Дональд Трамп высказался о том, с кем ему проще вести дела - с Россией и КНДР или с "немного сумасшедшими" американскими демократами.

- Один мой друг, очень умный человек спросил меня: "С какой нацией сложнее всего иметь дело - Китай или, быть может, Россия? Или сложнее всего с КНДР? Я тогда ответил : "…демократы в США", - заявил Трамп во время своего выступления на военном судостроительном заводе в штате Висконсин.

ИСТОЧНИК KP.RU