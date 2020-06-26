В чем Россия превосходит Украину: Саакашвили рассказал о важных особенностях в политике стран

26 Июнь 2020 2020-06-26T06:47:23+03:00

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Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили признал, что Россия определенно опережает Украину в политическом аспекте.

По его мнению, наша страна значительно лучше разбирается в вопросах дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы. Об этом он высказался в ходе видеоконференции, запись опубликована в YouTube.

- Меня, конечно, это очень расстраивает - по дерегуляции Россия определенно ушла далеко-далеко вперед Украины… пожалуй, даже, на несколько шагов вперед. И по налоговой системе, тоже, давайте будем говорить открыто, как есть, - сказал Саакашвили.

Также политик отметил, что бизнес умеют "слушать и слышать" намного лучше, чем в Незалежной. На Украине же - власти "все больше разговаривают", но "воз и поныне там".

ИСТОЧНИК KP.RU