2020-05-14T17:43:34+03:00
Политика

Саакашвили ищет таланты: политик хочет найти реформаторов Украины через соцсети

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины разместил объявление в своем Фейсбук
Александр КОЦ
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Видимо, старый способ привлечения кадров из Грузии себя изжилВидимо, старый способ привлечения кадров из Грузии себя изжилФото: REUTERS
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«Наберут реформаторов по объявлению», - скажут украинцы. И попадут «в яблочко»! Именно к такой кадровой политике решил прибегнуть Михаил Саакашвили, формируя свою команду. На странице в Фейсбуке он разместил самое обычное объявление, какие раньше расклеивали на столбах:

«Если вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму».

По ссылке – минимальные критерии: знание английского, пятилетний опыт работы, рекомендации… И обещания рыночных зарплат, современного офиса и возможности профессионального роста.

Видимо, старый способ привлечения кадров из Грузии себя изжил. То ли желающих (дурных) нема, то ли результаты протеже Саакашвили при прошлой власти в МВД, Генпрокуратуре и Минздраве не очень впечатлили. В любом случае, удивительно, что «удачный реформатор» на новую должность пришел без проверенных профессионалов. и вынужден побираться в интернете.

И в этом поиске можно было бы пойти и дальше. Как известно, лучшие специалисты, разбирающиеся в самом широком спектре проблем, прячутся под личинами таксистов. Экспертов в области реформ можно пошукати на лавочках у подъездов. А самых искусных ораторов – у ближайшей «наливайки» на Троещине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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