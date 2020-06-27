2020-06-27T03:13:55+03:00
В мире

В Ливии заявили об участии иностранных наемников в захвате нефтяного месторождения

Ранее стало известно, что вооруженные группировки захватили крупнейшее в стране месторождение Эш-Шарара
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила о захвате Эш-Шарары вооруженными группировкамиРанее Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила о захвате Эш-Шарары вооруженными группировкамиФото: REUTERS
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В захвате крупнейшего ливийского нефтяного месторождения Эш-Шарара принимали участие «иностранные наемники». По крайней мере, так утверждается в заявлении американского посольства в Ливии.

Накануне Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) страны заявила, что месторождение Эш-Шарара было захвачено боевиками вооруженных группировок и формированиями Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

В опубликованном в Facebook заявлении димписсии США в Ливии говорится, что сотрудники посольства «разделяют глубокую обеспокоенность NOC постыдными действиями […] иностранных наемников против мощностей и персонала компании на нефтепромысле Эш-Шарара».

«Посольство также сожалеет, что ливийские силы так и не смогли найти решение, которое бы помогло снять бессмысленную нефтегазовую блокаду», - отмечают в американском диппредставительстве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Ливии сложилась ситуация двоевластия. Международное общество, включая США, признает Правительство национального согласия (ПНС), которое правит в столице страны Триполи и на западе. Восток же принимает другую власть - избранный народом парламент, который заручился поддержкой Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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