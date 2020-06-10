Помпео призвал Ливию к миру без переговоров с Россией

10 Июнь 2020 2020-06-10T20:40:03+03:00

Госсекретарь США заявил, что хорошо бы возобновить диалог противоборствующих сторон под эгидой ООН

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Госсекретарь США Майк Помпео призвал конфликтующие стороны в Ливии возобновить переговоры. Но обсуждать ситуацию, считает американец, нужно под эгидой ООН, но без России.

- Соглашение между ПНС (Правительство национального согласия) и ЛНА (Ливийская национальная армия) о возобновлении переговоров под эгидой ООН - хороший первый шаг,- приводит его слова РИА Новости. - Пришло время всем ливийцам на всех сторонах обеспечить, чтобы Россия или какая-либо другая страна не могла вмешиваться в суверенитет Ливии ради собственных игр.

В России опровергли обвинения США во вмешательстве в дела Ливии. Более того, в январе 2020 года Россия стала площадкой для переговоров сторон конфликта - итогом этой встречи стало подписание документа о режиме перемирия.

В Ливии сложилась ситуация двоевластия. Международное общество, включая США, признает ПНС, которое правит в столице и на западе. Восток же принимает другую власть - избранный народом парламент, который заручился поддержкой Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

ИСТОЧНИК KP.RU