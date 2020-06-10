2020-06-10T20:40:03+03:00
Политика

Помпео призвал Ливию к миру без переговоров с Россией

Госсекретарь США заявил, что хорошо бы возобновить диалог противоборствующих сторон под эгидой ООН
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Майк ПомпеоМайк ПомпеоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госсекретарь США Майк Помпео призвал конфликтующие стороны в Ливии возобновить переговоры. Но обсуждать ситуацию, считает американец, нужно под эгидой ООН, но без России.

- Соглашение между ПНС (Правительство национального согласия) и ЛНА (Ливийская национальная армия) о возобновлении переговоров под эгидой ООН - хороший первый шаг,- приводит его слова РИА Новости. - Пришло время всем ливийцам на всех сторонах обеспечить, чтобы Россия или какая-либо другая страна не могла вмешиваться в суверенитет Ливии ради собственных игр.

В России опровергли обвинения США во вмешательстве в дела Ливии. Более того, в январе 2020 года Россия стала площадкой для переговоров сторон конфликта - итогом этой встречи стало подписание документа о режиме перемирия.

В Ливии сложилась ситуация двоевластия. Международное общество, включая США, признает ПНС, которое правит в столице и на западе. Восток же принимает другую власть - избранный народом парламент, который заручился поддержкой Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дебют украинской модели с 13 размером груди в MMA пригласят посмотреть Конора Макгрегора
ДТП с Михаилом Ефремовым: Возбуждено дело о сбыте наркотиков
Названа версия «русского» тату у полицейского на протестах в США
Помпео призвал Ливию к миру без переговоров с Россией
После проливных дождей в Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Тело пропавшей украинской журналистки нашли в джунглях Таиланда
Глава МОК пригрозил исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады
В МГУ допустили возвращение к дистанционному формату обучения в начале года
Россияне будут отдыхать с 12 по 14 июня
Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский работали в одном клубе и конфликтовали
Прокурор поручил передать дело Михаила Ефремова в ГУ МВД по Москве
Прокуратура уточнила: Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
В ЦБ назвали пять схем обмана москвичей в период пандемии коронавируса
14-летний парень построил дом и начал получать предложения о работе со всего мира
Песков заявил, что в России нет олигархов
Матчи Российской Премьер-лиги покажут по федеральному ТВ
Путин обсудил с Эрдоганом восстановление торговых связей и туризма
Средний брак в России длится не больше 21 года
В Кремле объяснили, почему на Парад Победы не пригласили Зеленского
"Вкусно?": В посольстве Украины возмущены рекламой йогурта с Пореченковым
В Италии нашли украденную работу Бэнкси, посвященную теракту в Батаклан
Губернатор Александр Дрозденко: Ленобласть входит в пятерку самых миграционно привлекательных регионов России
1 июля станет выходным днем с сохранением зарплаты
Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать "грязные бомбы" против России и Венгрии
Сколько можно есть мороженого в жару, рассказал диетолог
В США приступают к третьему финальному этапу исследования вакцины от коронавируса
Пикники и шашлыки в парках Москвы пока под запретом
Турция с 11 июня возобновляет международное авиасообщение