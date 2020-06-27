2020-06-27T09:20:57+03:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал лекарства, которые могут стать опасными для сердца

Вызвать аритмию могут в том числе мочегонные препараты и капли для носа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Доктор Мясников назвал опасные лекарстваДоктор Мясников назвал опасные лекарстваФото: Иван ПРОХОРОВ
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Александр Мясников, телеведущий и главный врач московской больницы №71, рассказал, какие препараты могут вызвать осложнения в виде нарушения ритма сердца.

Доктор Мясников рассказал, что сердечные гликозиды, антибиотики, особенно в сочетании с мочегонными, препараты для лечения гипертонии, а также мочегонные и сосудосужающие капли в нос. Последние также вызывают привыкание.

- Сосудосуживающие препараты иногда влияют на сердечный ритм, скачки давления. Использование капель в нос может закончиться тахикардией и гипертоническим кризом, - сообщил Мясников в программе "О самом главном".

Мясников также напомнил, что препараты от изжоги могут привести к дефициту калия и магния, который в свою очередь спровоцирует аритмию.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, Мясников рассказал, какие моменты в поведении врача могут указать на его некомпетентность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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