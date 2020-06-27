2020-06-27T17:08:40+03:00
В мире

Подозреваемым по делу о краже работы Бэнкси предъявили обвинение

Речь идет о картине, посвященной теракту в Батаклан
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Подозреваемым по делу о краже работы Бэнкси предъявили обвинениеПодозреваемым по делу о краже работы Бэнкси предъявили обвинениеФото: Twitter.com
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Обвинение предъявили шестерым подозреваемым по делу о краже работы самого известного уличного художника Бэнкси. Речь идет о скорбящей женщины, нарисованной на аварийном выходе театра Батаклан и посвящённой теракту в это театре в 2015, когда погибли 90 человек.

В 2019 году неизвестные вырезали дверь и увезли на грузовике. Полицейские Италии несколько лет искали спиленную дверь. Скорбящую женщину нашли в 2019 году в сельском доме в итальянской местности Абруццо. Вычислить воров удалось только благодаря камерам наблюдения. По данным агентства France Presse (AFP), подозреваемые были задержаны в департаментах Изер и Верхняя Савойя.

Согласно сообщению телеканала BFM, французские следователи предъявили двум подозреваемым обвинения в краже в составе организованной группы, четверо остальных подозреваются в укрывательстве краденного.

Напомним, украдена была и работа Бэнкси под названием «Крыса с резаком», нарисованная на оборотной стороне дорожного щита у въезда на подземную парковку парижского Центра искусства и ремесел имени Жоржа Помпиду. Однако некоторые считают, что за этой кражей может стоять сам художник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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