2020-06-27T18:54:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус нашли у министра обороны Сербии

Александр Вулин продолжает исполнять свои обязанности в удаленном режиме
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Коронавирус нашли у министра обороны СербииКоронавирус нашли у министра обороны СербииФото: REUTERS
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У министра обороны Сербии Александра Вулина подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Как сообщат пресс-службе Минобороны страны, глава ведомства чувствует себя хорошо и у него нет никаких симптомов заболевания, но в связи с положительным анализом на COVID-19 он останется на самоизоляции

Вулин продолжает исполнять свои обязанности в удаленном режиме и призвал граждан соблюдать санитарные меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

Напомним, накануне диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у другого известного гражданина Сербии – 23 июня о своей болезни сообщил первая ракетка мира Новак Джокович. Жена теннисита и его дети также сдали тест на коронавирус. Анализ детей показал отрицательный результат, но инфицированной оказалась супруга спортсмена. Незадолго до этого отменили финал теннисного турнира, поскольку COVID-19 обнаружили у болгарина Григор Димитров. Позже стало известно о заражении тренеров Димитрова и Джоковича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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