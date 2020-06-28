2020-06-28T05:18:50+03:00
В мире

В США работники «Диснейленда» протестуют против его открытия

Парк должен открыться 17 июля, но профсоюз считает, что ситуация с коронавирусом в США пока не позволяет это сделать [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Диснейленд» в Калифорнии закрыли из-за коронавируса в середине марта«Диснейленд» в Калифорнии закрыли из-за коронавируса в середине мартаФото: Кадр видео
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В США – новая акция протеста, в этот раз своеобразную демонстрацию устроили сотрудники «Диснейленда» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которые протестуют против его открытия, передает телеканал CBS Los Angeles.

Акцию организовал профсоюз, куда входят около 17 тысяч работников калифорнийского парка. Развлекательный комплекс должен открыться 17 июля, однако его сотрудники считают, что ситуация с коронавирусом в США к этому времени не стабилизируется, и они призывают руководство проявить благоразумие, подумать о безопасности посетителей и персонала «Диснейленда».

Более сотни украшенных воздушными шарами, лентами и фигурками героев знаменитых мультфильмов машин проехали вокруг пустующего с середины марта комплекса. Находившиеся в автомобилях работники парка постоянно при этом сигналили в знак недовольства скорым открытием парка.

По данным телеканала, руководство «Диснейленда» в Калифорнии, осудив акцию, пообещало пересмотреть дату начала его работы.

Сотрудники Диснейленда в Калифорнии протестуют против его открытия.Парк должен открыться 17 июля

ИСТОЧНИК KP.RU

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