2020-06-27T04:28:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В США зафиксировано рекордное число заражений коронавирусом

По данным Reuters, за минувшие сутки в Штатах выявили 40,8 тысячи новых инфицированных
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за суткиСША зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за суткиФото: REUTERS
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За минувшие сутки в Соединенных Штатах было зафиксировано 40870 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным числом с начала пандемии заболевания COVID-19, передает агентство Reuters.

По данным издания, в пятницу, 26 июня, число инфицированных в стране превысило 2,47 миллиона, он двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания скончались около 128 тысяч человек. Причем рекордные темпы распространения коронавирусной инфекции после послабления введенных ранее ограничений отмечаются во многих штатах. В частности, резко повысилось число заражений в Айдахо, Алабаме, Аризоне, Вайоминге, Калифорнии, Техасе, Флориде и других штатах страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось добиться «большого прогресса» в вопросе борьбы с распространением коронавируса COVID-19, до полной победы осталось еще «немного поработать».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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