2020-06-28T20:24:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе, рассказала Елена Малышева

Врач сообщила, что помогло «побороть» COVID-19 ее матери
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе рассказала Елена МалышеваКакие лекарства спасают жизнь при коронавирусе рассказала Елена МалышеваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российская телеведущая, врач-терапевт Елена Малышева назвала лекарства, которые могут спасти жизнь при заболевании коронавирусной инфекцией.

Заслуженный врач России рассказала, что помогло «побороть» COVID-19 ее матери Галине Александровной, которая провела больше месяца в больнице и две недели в реанимации, а главное - находилась в группе риска – у ее мамы тяжелая сердечная недостаточность, легочная гипертензия из-за пороков сердца, гипертония, постоянная форма мерцательной аритмии.

Врач отметила, что ее мать постоянно принимала антикоагулянты, которые разжижают кровь, и, по словам Малышевой, именно они «спасают жизни» при заболевании коронавирусной инфекцией.

«Самыми эффективными лекарствами оказались антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон», - заявила медик.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения России одобрило первое отечественное лекарство от коронавирусной инфекции «Авифавир». Российский препарат прямого действия подавляет размножение инфекции в организме человека. Лекарство уже поступило в медицинские учреждения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Условия поездок в Россию упростят для иностранцев, являющихся родственниками россиян
Пожарные проверяют НИИ космических исследований в Москве после сообщения о взрыве
Минтруд разъяснил порядок перечисления новых выплат семьям с детьми
Полиция рассказала, кто устроил стрельбу в Калифорнии
Какие лекарства спасают жизнь при коронавирусе, рассказала Елена Малышева
"Милан" победил "Рому" в домашней игре чемпионата Италии 2:0
Стрельба на вечеринке в Бразилии: четыре человека погибли
"Валенсия" проиграла "Вильярреалу" 0:2, Черышева не выпустили на поле
"Челси" прошел "Лестер" в Кубке Англии, выиграв 1:0
Условия разрушения городов в Сибири назвал ученый
Китайский журналист назвал недостатки русских женщин
Болтон объяснил реакцию Трампа на заявления о связях России и «Талибан»*
Президент Исландии переизбран на второй срок, набрав более 92% голосов
Стрельба в Северной Калифорнии: погибли два человека
"США были слабы во всем": Трамп объяснил, почему Обама исключил Россию из G8
Сколько может продлиться пандемия коронавируса рассказали медики
Marvel обвинили в отсутствии расового разнообразия
Протесты в Гонконге: полиция задержала 53 человека
На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник Фёдору Черенкову
Взрыв в Афганистане: погибли не менее шести человек
Трамп считает, что акты вандализма в США полностью прекратились
Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении
Диана Аверина взяла золото на первом в истории международном онлайн-турнире по художественной гимнастике
Нил Ушаков оспорил решение об его отстранение с поста мэра Риги
Как распознать опасные родинки, рассказал доктор Мясников
Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песни на митингах
Трамп назвал «очередным вбросом» сообщение о связях России и «Талибан»*