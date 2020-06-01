Первый препарат, убивающий коронавирус, уже в этом месяце поступит в клиники страны

В России представили первый зарегистрированный препарат против коронавируса SARS-CoV-2 «Авифавир». Это препарат так называемого прямого действия, который подавляет размножение вируса и он уже утвержден Минздравом РФ.

Препарат поступит в российские клиники 11 июня, лечение будет проходить только в клиниках, в свободной продаже «Авифавира» не будет. Действующее вещество нового лекарства – фавипиравир.

Первоначально препарат на основе этого действующего вещества был разработан в Японии в 2014-м году против гриппа и использовался там с начала пандемии COVID-19 для лечения, показал хорошие результаты. Правда, в исследовании японцы не использовали контрольную группу. Совсем недавно Япония начала проводить клинические исследования с использованием контрольной группы, а это – прямой путь к официальной регистрации препарата и для этой страны. Тем не менее, российская разработка подошла к выпуску первой.

- Компания «ХимРар» вместе с Минздрвом первыми в мире доказали клиническую эффективность этого препарата при определенных модификациях к регламенту лечения. Мы первыми в мире показали, что при изменениях в схеме лечения клинические результаты хорошие. 65% тех пациентов, которые применяли препарат, уже на 4-й день были освобождены от вируса. Для сравнения – в группе стандартной терапии таких пациентов было только 30%. Мы четко показали, что препарат эффективен, - считает Кирилл Дмитриев генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

- Результат многообещающий, именно поэтому Минздрав счел важным дать временное регистрационное удостоверение, которое сделает этот препарат доступным во всех больницах Российской Федерации, пока мы еще не побороли пандемию, - рассказал на презентации препарата «Авифавир» Андрей Иващенко председатель совета директоров группы компаний «ХимРар».

Компания «ХимРар» собирается производить 50 – 60 тысяч курсов препарата в месяц. Этого количества должно быть более чем достаточно, учитывая, что это препарат госпитальный, что его не будут продавать в аптеках.

Как рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов, один из ключевых показателей эффективности препарата является время элиминации (гибели, - прим. ред.) вируса.

- На первом этапе исследований было показано, что элиминация вируса происходит в два раза быстрее (в сравнении с обычной терапией, - прим. ред.). При применении «Авифавира» в среднем время элиминации вируса составляло около 4-х дней, в отличие от контрольной группы, где оно составляло около 9 дней.

Кроме того, в первом этапе исследований, в котором было зарегистрировано 60 пациентов, не было выявлено ни одного серьезного нежелательного эффекта, который был бы связан доказательно с приемом препарата.

Средняя продолжительность болезни на фоне применения препарата уменьшилась с 9 дней до 4 дней. Средняя продолжительность высокой температуры с 6 дней – до 3 дней в контрольной группе.

На кого в первую очередь рассчитан препарат? Это больные COVID-19 со средней тяжестью, но лечить их будут именно в госпиталях под наблюдением врачей. Наиболее важным нежелательным эффектом приема препарата является его возможный тератогенный эффект, то есть потенциально негативное влияние на плод у беременных. Именно поэтому врачи должны контролировать прием лекарства и обязательно уточнять, не беременна ли пациентка, перед началом приема препарата. Планировать ребенка нельзя и в течение 3-х месяцев после окончания применения препарата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782444" frameborder="0"></iframe> Минздрав: Препарат от COVID-19 "Авифавир" эффективен в 90% случаев.

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