Дуда поблагодарил поляков за поддержку на президентских выборах

29 Июнь 2020 2020-06-29T03:21:20+03:00

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Действующий президент Польши Анджей Дуда, который надеется быть переизбранным на следующий срок, поблагодарил поляков за поддержку. По его мнению, число проголосовавших за него на прошедших в воскресенье выборах главы государство дает ему «большое преимущество» перед соперником.

«Преимущество большое. Я очень благодарен», - сказал Дуда, выступая перед избирателями после публикации первых предварительных итогов голосования.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в первом туре президентских выборов в Польше приняли участие 11 кандидатов, наибольшее число голосов набрали Анджей Дуда, за которого проголосовали 41,8% граждан, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, оппозиционную партию «Гражданская платформа». Столичного градоначальника поддержали 30,4% избирателей. Второй тур выборов запланирован на 12 июля.

«Спасибо за явку, за участие в выборах. Независимо от того, за кого вы голосовали, спасибо за то, что вы пошли на выборы, потому что важно активно участвовать в польских делах», - поблагодарил Дуда сограждан, добавив, что он рассчитывает победить во втором туре.

ИСТОЧНИК KP.RU