Дуда поблагодарил поляков за поддержку на президентских выборах
Действующий президент Польши Анджей Дуда, который надеется быть переизбранным на следующий срок, поблагодарил поляков за поддержку. По его мнению, число проголосовавших за него на прошедших в воскресенье выборах главы государство дает ему «большое преимущество» перед соперником.
«Преимущество большое. Я очень благодарен», - сказал Дуда, выступая перед избирателями после публикации первых предварительных итогов голосования.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в первом туре президентских выборов в Польше приняли участие 11 кандидатов, наибольшее число голосов набрали Анджей Дуда, за которого проголосовали 41,8% граждан, и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, оппозиционную партию «Гражданская платформа». Столичного градоначальника поддержали 30,4% избирателей. Второй тур выборов запланирован на 12 июля.
«Спасибо за явку, за участие в выборах. Независимо от того, за кого вы голосовали, спасибо за то, что вы пошли на выборы, потому что важно активно участвовать в польских делах», - поблагодарил Дуда сограждан, добавив, что он рассчитывает победить во втором туре.
ИСТОЧНИК KP.RU