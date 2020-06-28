2020-06-28T22:22:54+03:00
В мире

Действующий глава Польши Анджей Дуда вышел во второй тур президентских выборов

Конкуренцию польскому лидеру составит кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Анджей ДудаАнджей ДудаФото: REUTERS
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В воскресенье, 28 июня, в Польше прошел первый тур президентских выборов. Как свидетельствуют данные exit poll, проведенного социологической лабораторией Ipsos, сражение за пост польского лидера продолжат действующий глава государства Анджей Дуда и кандидат от оппозиции Рафал Тшасковский вышли во второй тур президентских выборов.

Согласно представленным данным, за Анджея Дуду свой голос отдали 41,8 процент избирателей, а Рафала Тшасковского поддержали 30,4 процента поляков.

Как писал сайт kp.ru, голосование на более чем 27 тысячах участков Польши началось в 28 июня в 07:00 по местному времени и завершилось в 21:00. Участие в выборах на пост главы государства приняли 11 кандидатов.

В связи с необходимостью соблюдения особых санитарных правил в связи пандемией выборы проходили по смешанному принципу: на избирательных участках и дистанционно, по почте. На участках действовали строгие меры предосторожности: обязательное использование защитных масок и перчаток и соблюдается социальная дистанция между членами комиссий и гражданами, также были установлены дезинфекторы для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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