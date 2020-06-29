2020-06-29T09:39:25+03:00
В мире

У бессимптомных носителей антитела к коронавирусу исчезают через две недели

Ученые считают - течение болезни без симптомов не может привести к развитию коллективного иммунитета
Юлия САЛЬНИКОВА
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40 процентов людей с бессимптомными инфекциями вообще не имеют антител40 процентов людей с бессимптомными инфекциями вообще не имеют антителФото: REUTERS
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Китайские ученые заявили, что у бессимптомных носителей коронавируса гораздо меньше антител, чем у зараженных с выраженными симптомами.

Исследование проводили в округе Ваньчжоу в Китае. Перед учеными стояла цель выяснить, насколько значимы для появления коллективного иммунитета такие пациенты, может ли сформироваться устойчивая защита от нового вируса у людей, не имеющих ни температуры, ни кашля, но с положительным тестом на Covid-19.

Оказалось, что у бессимптомных носителей не только меньше антител к коронавирусу, но и короче их "срок службы".

- Уровни антител снижались гораздо быстрее у людей, у которых никогда не было симптомов. У 40 процентов из них не было обнаруживаемых антител через восемь недель после выздоровления, по сравнению с 13 процентами пациентов с симптомами,- сказано в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

В среднем, антитела у такой группы пациентов исчезают через пару недель.

Кроме того, бессимптомные дольше переносят вирус - около 19 дней, тогда как люди с симптомами - 14 дней. Отсутствие температуры и кашля еще не означает, что зараженный легко перенес болезнь - у многих находят аномалии в легких, именуемые эффект "матового стекла".

Но если снижение уровня антител объяснимо - на их поддержание требуются резервы организма, то удивительным для ученых стало другое открытие :40 процентов людей с бессимптомными инфекциями вообще не имеют антител к вирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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