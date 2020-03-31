2020-03-31T01:29:55+03:00
Коронавирус Covid-19

«Симптом «матового стекла»: Как выглядят легкие, поражённые коронавирусом

“Комсомолка” излучила инструкцию для врачей об опасном заболевании
Александра КУЧУК
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Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of PennsylvaniaФото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania
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Врачей-диагностов в столице готовят к возможному наплыву больных с коронавирусом. Главное его осложнение - пневмония.

Вот как выглядят легкие заражённых коронавирусом в тяжёлых случаях.

«Симптом «матового стекла» множество округлых пятен». В инструкции видно, что пневмония, вызванная коронавирусом, серьезно отличается от бактериальной или пневмонии, вызванной штаммом так называемого “свиного гриппа” H1N1.

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

- Даже если человек выздоровеет, перенесённая инфекция будет иметь последствия для лёгких, они будут «покоцаны» фиброзом, - объясняют медики. - Увы, это особенности коронавирусной инфекции.

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

Московские врачи надеются, что эти снимки заставят людей задуматься: и они не будут нарушать режим самоизоляции.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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