«Симптом «матового стекла»: Как выглядят легкие, поражённые коронавирусом

Врачей-диагностов в столице готовят к возможному наплыву больных с коронавирусом. Главное его осложнение - пневмония.

Вот как выглядят легкие заражённых коронавирусом в тяжёлых случаях.

«Симптом «матового стекла» множество округлых пятен». В инструкции видно, что пневмония, вызванная коронавирусом, серьезно отличается от бактериальной или пневмонии, вызванной штаммом так называемого “свиного гриппа” H1N1.

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

- Даже если человек выздоровеет, перенесённая инфекция будет иметь последствия для лёгких, они будут «покоцаны» фиброзом, - объясняют медики. - Увы, это особенности коронавирусной инфекции.

Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

Московские врачи надеются, что эти снимки заставят людей задуматься: и они не будут нарушать режим самоизоляции.