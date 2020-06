«Black Is King»: Бейонсе сняла музыкальный фильм в поддержку движения против расизма

Бейонсе решила напомнить миру о "черном совершенстве" и выпустила трейлер к новому альбому, выход которого запланирован на 31 июля.

Певица посвятила свою новую работу движению, которое захлестнуло США после смерти Джорджа Флойда. Вместе с мужем Jay-Z она публично выступала против расизма, поддерживала темнокожих и критиковала произвол полиции.

Активисты Black Lives Matter заручились таким мощным сторонником даже несмотря на протесты и погромы, которые борцы за права устраивали в Америке и Европе: они крушили магазины, жгли машины и сносили памятники.

Бейонсе назвала альбом "Black Is King" (Черный - это король). Музыкальный фильм задумывался как история становления культуры. Поклонники певицы уже всматриваются в детали, которые можно разглядеть только после повторных просмотров. Например, в кадре, где Бейонсе вместе с мужем подходит к картине, на полотне можно разглядеть облик самой певицы, над головой которой три херувима - их общие дети.

Есть кадр с ребенком на руках, фанаты предположили, что это один из младших детей певицы. В то время, как она держит его, звучит текст:

- Ответы никогда не оставляли вас ... вы не можете носить корону с опущенной головой.

Далее Jay-Z добавляет - "ничто не завершено".

В клипе снялась коллега певицы по группе Destiny's Child Келли Роулэнд вместе с дочерью в костюме Марии Антуанетты. Сама Бейонсе появляется в кадре с книгой под названием "Черные боги и короли" в руках, сидя на лошади, при этом, на певице платье, расцветкой напоминающее корову, а на голове рога, как у антилопы.

Black Is King основан на саундтреке, который она подготовила для анимационного ремейка "Короля-льва".

Бейонсе - Black is King.Black Is King, written, directed and executive produced by 24-time Grammy Award-winner Beyonc , will premiere globally on Disney+ on July 31, 2020 and will arrive on the heels of the one-year anniversary of the release of Disney s global phenomenon The Lion King. This visual album from Beyonc reimagines the lessons of "The Lion King" for today s young kings and queens in search of their own crowns. The film was in production for one year with a cast and crew that represent diversity and connectivity.