В США борцы с рабством осквернили памятник борцу с рабством

Соединённые Штаты столкнулись с самым серьёзным политическим кризисом со времён Гражданской войны: после убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда — массовые протесты левых радикалов и афроамериканцев захлестнули 200 городов, митинги вылились в невиданные погромы и мародёрства, а кое-где, например, в Сиэтле, местная «Антифа» даже провозгласила «народную республику» на несколько кварталов.

И это ещё не всё — нынешняя американская «революция», как и всякая другая, идёт с перегибами на местах. Приводим самые абсурдные примеры:

— В Филадельфии на памятнике Уильяму Маттиасу Болдуину написали «Убийца» и «Колонизатор». Пикантность ситуации в том, что этот инженер и промышленник, живший в США в первой половине XIX века, был… горячим сторонником отмены рабства — из-за чего у паровозов производства его компании были серьёзные проблемы со сбытом на американском Юге. А в 1835 году Болдуин основал школу для афроамериканских детей в Филадельфии и долгое время платил зарплату её учителям (других желающих, видимо, не было). Это об интеллектуальном уровне нынешних «борцов за справедливость», не знающих собственной истории.

В Филадельфии на памятнике Уильяму Маттиасу Болдуину написали «Убийца» и «Колонизатор».Фото: Facebook

— Производитель детских конструкторов LEGO перестал продавать наборы, где фигурируют стражи порядка, полицейские участки или патрульные автомобили.

— В Школе управления Андерсона при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA Anderson School of Management) профессор Гордон Кляйн отказался отменять экзамены для студентов-афроамериканцев (из-за участия в протестах тем сложно отвлекаться на учёбу). На свою беду, профессор являлся белым — и был уволен.

— В Портсмуте (Вирджиния) толпа решила демонтировать памятник солдатам-конфедератам (армии Юга в Гражданской войне). Последние продолжили разить противников даже с того света — один из демонстрантов получил тяжёлые увечья при падении фрагментов монумента.

— Во влиятельной «демократической» газете New York Times (NYT) имелась колонка «Мнения». Где — в рамках той самой идеи баланса мнений — появилась оппозиционное (демократическому курсу) эссе сенатора-республиканца Тома Коттона. В каковом говорилось, что для подавления массовых беспорядков можно бы использовать и войска. Скандал грянул страшный. Редактор раздела колумнистики, Джеймс Беннет, пытался было отстаивать принцип плюрализма мнений. Но ему быстро объяснили: две точки зрения, это когда одна — наша, а вторая — неправильная. И уволили.

— Памятники Колумбу вандализированы или снесены в Бостоне, Ричмонде (Вирджиния), Сент-Поле (Миннесота).

Но есть и хорошие новости. Мэр Хьюстона, где 9 июня похоронили Джорджа Флойда, объявил, что эта дата (9 июня) отныне будет отмечаться городом как День памяти Джорджа Флойда. Теперь точно победим!