Китайские военные начнут применять вакцину от коронавируса

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:55:59+03:00

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Данные клинических испытаний показали, что китайская вакцина, которую планируют применять среди военных, обладает «хорошим профилем безопасности» и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом.

CanSino заявил, что центральная военная комиссия Китая одобрила использование вакцины 25 июня. Она будет применяться в течении одного года.

Вакцину разработали ученые CanSino и Пекинского института биотехнологии, входящим в состав Академии военно-медицинских наук.

Использование вакцины не может тестироваться в масштабном понимании, сказано в заявлении ученых.

В CanSino добавили, что вакцина прошла первый этап и два клинических испытания в Китае, но в пока не будет коммерциализирована, сообщает The Guardian.

ВОЗ сообщает, что 131 вакцина находится на доклинической стадии, но пока ни одна не была одобрена для массового использования против коронавируса.

Напомним, что количество инфицированных в мире превысило 10 миллионов человек, из которых более 500 тысяч погибли от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU