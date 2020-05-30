Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса. Но внедрению мешает антипрививочное лобби

Мы все сейчас ждем разработки вакцины от новой коронавирусной инфекции. Ученые считают, что только вакцина остановит дальнейшее распространение коронавируса и поможет при встрече со второй и третей волной распространения вирусной инфекции, если такие будут.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович пандемия коронавируса наложила на людей во всем мире тяжелейшее бремя в виде осложнений в экономике, нагрузки на систему здравоохранения. Именно поэтому работа над вакциной – в приоритете, считает представитель ВОЗ, это поможет не только спасти людей, что и вернуть мир к привычной жизни.

По данным на 22 мая ВОЗ зарегистрировал 124 потенциальные вакцины – кандидаты. 10 из них находятся на стадии клинической оценки и 114 на стадии доклинической разработки.

Вклад Российской Федерации очень большой – 8 вакцин – кандидатов, представлены из разных институтов.

Однако, хорошую вакцину еще предстоит довести до ума, чтобы она была и эффективной, и безопасной и вызывала действительно стойкий иммунитет. А кроме того существует и другое препятствие – противодействие мощного лобби, которое воспринимает вакцинацию в штыки.

Мелита Вуйнович. Фото: Николай Галкин/ТАСС

Кто такие антипрививочники ?

Мелита Вуйнович считает, что во всем мире сейчас работает сильное антипрививочное лобби, сложившееся из противников вакцин. Поэтому нельзя допустить выхода на рынок небезопасного препарата, который может вызывать даже незначительные побочные эффекты.

- Мы видим, что это движение (антивакцинальное лобби) разрастается, - сказала Мелита Вуйнович. - Это модно, быть диссидентом. ВОЗ запустила свою группу на русском языке в социальной сети Вконтакте, я каждый день расстраиваюсь, когда читаю там о том, что вакцина будет убивать людей, что вакцина будет вредить! Хотя мы все знаем, что вакцина на самом деле – это самый главный инструмент общественного здравоохранения, который позволяет сохранять жизни детей, увеличивать продолжительность жизни, снижать число инвалидов. И как-то мы все это понимание растеряли!

Чтобы ускорить работу над разработкой эффективной и безопасной вакцины, ВОЗ открыла проект «Солидарность», который будет тщательно изучать все предложенные вакцины. ВОЗ говорит о важности оценки каждой из вакцин-кандидатов, поскольку нельзя спрогнозировать, какая их них окажется наиболее перспективной.

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