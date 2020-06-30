2020-06-30T07:39:05+03:00
В мире

Бывшего президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

Тесты на коронавирус у Атамбаева показали отрицательный результат
Ксения АНУФРИЕВА
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Бывшего президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонииБывшего президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бывшего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева перевели из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности в медицинское учреждение из-за плохого самочувствия в связи с двухсторонней пневмонией легких. Об этом 30 июня сообщили представители пресс-центра ГКНБ.

- Атамбаев пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем медики взяли у него тест на наличие коронавирусной инфекции, который показал отрицательный результат. В тот же день из-за диагностирования у него внебольничной двухсторонней пневмонии его перевели в больницу на стационарное лечение, - сообщили в комитете.

За минувшую неделю экс-президент Киргизии несколько раз встречался с правозащитниками и родственниками, находясь с ними в прямом контакте. У одного из адвокатов врачи выявили симптомы коронавируса.

Напомним, что Алмазбека Атамбаева 23 июня этого года признали виновным в коррупционном преступлении и приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы, конфисковав имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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